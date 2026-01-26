Шикунов: Самарской области нужна одна команда — даже Питер себе такого не позволяет

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о долгах «Крыльев Советов». Ранее Российский футбольный союз (РФС) наложил трансферный бан на команду. Всего, по данным СМИ, самарцы должны 519 млн рублей дочерней компании корпорации «Ростех».

«Думаю, «Крылья» справятся с долгами. Эта не та сумма, из-за которой можно потерять клуб. В регионе чуть переборщили – держать два клуба в РПЛ! Ну сделайте уже один хороший, примите решение. Это не Москва. Даже Питер себе не позволяет такого – у них один «Зенит». А тут в Самарской области два клуба. Один из них не очень нужен – у него нет такой популярности, как у «Крыльев». Но при этом финансовое положение лучше.

Они давно могли закрыть долги, было много продаж. Были вопросы какие-то к Павлу Андрееву, но он им заработал около двух миллиардов! Все топовые нападающие страны прошли через «Крылья»: Соболев, Сергеев, Глушенков, Пиняев. Они закрыли бы долги, а вы начали говорить, что покупки странные. Губернатор ходит на каждый матч «Акрона» и «Крыльев». Определитесь, что вам надо! Нужна одна сильная команда», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.