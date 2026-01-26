«Арсенал» Артеты проиграл всего дважды, забивая минимум два гола — оба раза «МЮ» Кэррика

Лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты проиграл всего две игры, в которых забил два и более мяча — оба раза «канониры» уступили «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Первое поражение «Арсенала» от «Юнайтед» со счётом 2:3 случилось в декабре 2021 года, второе — в январе 2026-го. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

Кэррик возглавил «Юнайтед» после ухода Рубена Аморима в первый месяц нового календарного года. Артета работает в «Арсенале» с 2019-го. Ранее испанец был ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии текущего сезона, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» — четвёртый (38).