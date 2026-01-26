Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» Артеты проиграл всего дважды, забивая минимум два гола — оба раза «МЮ» Кэррика

«Арсенал» Артеты проиграл всего дважды, забивая минимум два гола — оба раза «МЮ» Кэррика
Комментарии

Лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты проиграл всего две игры, в которых забил два и более мяча — оба раза «канониры» уступили «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Первое поражение «Арсенала» от «Юнайтед» со счётом 2:3 случилось в декабре 2021 года, второе — в январе 2026-го. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

Кэррик возглавил «Юнайтед» после ухода Рубена Аморима в первый месяц нового календарного года. Артета работает в «Арсенале» с 2019-го. Ранее испанец был ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии текущего сезона, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» — четвёртый (38).

Материалы по теме
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android