«Арсенал» Артеты проиграл всего дважды, забивая минимум два гола — оба раза «МЮ» Кэррика
Лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты проиграл всего две игры, в которых забил два и более мяча — оба раза «канониры» уступили «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Первое поражение «Арсенала» от «Юнайтед» со счётом 2:3 случилось в декабре 2021 года, второе — в январе 2026-го. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
Кэррик возглавил «Юнайтед» после ухода Рубена Аморима в первый месяц нового календарного года. Артета работает в «Арсенале» с 2019-го. Ранее испанец был ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии текущего сезона, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» — четвёртый (38).
