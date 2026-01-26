Скидки
Галактионов высказался о причинах спада Пиняева и его игровом времени в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уровне игры полузащитника Сергея Пиняева в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Всего у 21-летнего футболиста один гол в шести играх РПЛ-2025/2026.

— Мы можем сказать, например, неприятная такая тема, что Пиняев перестал приносить пользу команде?
— Нет. Мы чётко понимаем, что Сергей — один из самых талантливых игроков в своём поколении. Но на сегодня есть этапы, когда травмы не позволили ему качественно провести этот отрезок времени.

То, что вы видели на протяжении разных этапов, когда Пиняев конкурировал с Тикнизяном, Самошниковым, ну, условно, в этих позициях. И вы видели, неоднократно это говорил, что абонементов [в состав] нет, приносит пользу игрок, делает результат — он играет, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

