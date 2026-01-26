«Спартак» объявил о трансфере Владислава Сауся

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики». Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года. За красно-белых Владислав будет выступать под 17-м игровым номером.

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.