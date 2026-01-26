Талалаев раскрыл размер штрафа за каждый лишний килограмм в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о системе штрафов в калининградском клубе за лишний вес. Специалист сообщил, что штрафует футболистов на € 100 за каждый лишний килограмм.

— Какой у вас вес сейчас? Насколько он далёк от оптимального — на сколько бы оштрафовали футболиста за лишние кило?

— Нормальный вес — 99,5 кг. За отдых и новогодние праздники добавил четыре килограмма, сейчас буду убирать. То есть штраф составил бы € 400, потому что каждый лишний килограмм — € 100. Скромно. Мы не хотим отбирать деньги. Хотим, чтобы была культура поведенческая и питания. Нужно понимать, во-первых, лишний вес не надо набирать, во-вторых, от него надо максимально быстро избавиться. Те, кто с нами работает давно, требования знают. У нас не бывает втягивающих тренировок на сборах, работа начинается сразу. У команды была программа тренировок, которые должны быть сделаны за 19 дней в отпуске — сила, выносливость и немножко работы для изменения направления, чтобы приготовить суставно-связочный аппарат к той работе, которую будем делать сразу на траве в Турции. Мы в Турцию едем, чтобы играть в футбол. Побегать мы и в Москве могли бы, — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».