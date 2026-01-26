Скидки
«Спартак» подколол «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» в презентации Сауся

Московский «Спартак» объявил о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» забавным роликом в стиле мультфильма «Южный парк». Оригинальное название мультфильма на английском языке — South Park. Пресс-служба красно-белых интерпретировала его как «Саусь парк».

«Спартак» в своём ролике подколол «Зенит» за трансферный провал с Жерсоном — полузащитник улетел на самолёте с бразильским флагом:

Фото: ФК Спартак

Также красно-белые подкололи ЦСКА и «Локомотив», которые, по слухам, тоже интересовались Саусем. Персонаж в экипировке ЦСКА отреагировал на переход игрока в «Спартак» выкриком: «Сволочи!»

Фото: ФК Спартак

Ролик с презентацией Сауся в качестве игрока «Спартака»:

