Главная Футбол Новости

«Балтика» обратилась к Саусю, перешедшему в московский «Спартак»

«Балтика» обратилась к Саусю, перешедшему в московский «Спартак»
Комментарии

Калининградская «Балтика» обратилась к 22-летнему латералю Владиславу Саусю, который покинул команду и перешёл в московский «Спартак». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

«Влад стал балтийцем 1 июля 2024 года и вместе с нашей командой стал чемпионом Лиги Pari. Летом 2025-го Саусь отметил свой дебют в Мир Российской-Премьер-Лиге голевой передачей в гостевом матче с московским «Динамо», а спустя неделю забил свой первый мяч в высшем дивизионе, который положил начало громкой победе над «Спартаком»! За это время Влад провёл за балтийцев 51 игру. На его счету один гол и пять ассистов.

Мы благодарим Владислава за вклад в результаты команды и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале команды.

