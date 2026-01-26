Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Шавло: была надежда, что «Спартак» оставит Романова до конца сезона

Сергей Шавло: была надежда, что «Спартак» оставит Романова до конца сезона
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых.

«Приглашение в команду Карседо удивлением не стало. В последнее время руководство «Спартака» ориентируется на иностранных тренеров. Спортивный директор иностранец, искал зарубежного специалиста. Наших он не так хорошо знает. Хотя надежда была, что оставят Романова до конца этого сезона. Но решение принято. Карседо работал с Эмери, опыта набрался. Надеюсь, сможет применить знания в «Спартаке». Он был в этой команде, знаком с ней, хоть и другие игроки, но познакомится с ними на сборах.

Мне понравилась работа Карседо в «Пафосе». Есть основания и надежды, что сможет сделать из «Спартака» хорошую команду», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

