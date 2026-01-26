Скидки
Шавло: Саусь за первую часть сезона забил один гол — для «Спартака» этого мало

Шавло: Саусь за первую часть сезона забил один гол — для «Спартака» этого мало
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Владислава Сауся.

«Саусь – молодой игрок, быстро бегает по флангу. Привлекает его российский паспорт. За первую часть сезона он забил один гол и сделал две передачи. Но для «Спартака» этого мало! Возможно, для «Балтики» этого было достаточно. В той команде Саусь выполнял другую работу. В «Спартаке» надо играть. Крайний полузащитник должен обладать дриблингом, забивать. Если он будет играть защитника или латераля, то и оборонительные качества у Сауся не на высшем уровне.

У него будет конкуренция в лице того же Денисова. Всё будет зависеть от того, какую игру будет требовать тренер. Мне нравятся техничные игроки, например, Бонгонда. У Сауся другие сильные качества – он быстрый», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

