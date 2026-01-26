Саусь в «Спартаке»: позиция, возраст, сумма трансфера, статистика в «Балтике»

Сегодня, 26 января, московский «Спартак» объявил о переходе 22-летнего универсального полузащитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики». Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят 350 млн рублей за трансфер россиянина.

Владислав выступал за «Балтику» с лета 2024-го. За полтора года крайний полузащитник, способный также сыграть в центре поля, провёл 51 матч за калининградскую команду, забил один гол, сделал пять результативных передач и получил 13 жёлтых карточек.

Согласно информации, предоставленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.