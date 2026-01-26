Гендиректор «Балтики» Измайлов прокомментировал трансфер Сауся в «Спартак»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал трансфер полузащитника Владислава Сауся в «Спартак». Накануне о сделке было объявлено официально. По данным СМИ, сумма сделки составила 350 млн рублей.

«Сделка прошла. Владислав — очень хороший и ответственный человек, а также качественный игрок. Это однозначное усиление для «Спартака». Очень тепло его проводили в команде, была семейная обстановка. Желаю удачи! Думаю, он может добиться многого. Этот игрок должен и будет играть в сборной России», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.