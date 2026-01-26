Владислав Саусь обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера

Футболист «Спартака» Владислав Саусь обратился к болельщикам московского клуба после официального объявления о трансфере из «Балтики».

«Красно-белые, привет! Я Владислав Саусь. Рад присоединиться к «Спартаку» и отдам все силы ради побед клуба. С нетерпением жду возможности выйти на поле и ощутить вашу поддержку. Вперёд, «Спартак»! — сказал Саусь на видео в телеграм-канале красно-белых.

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.