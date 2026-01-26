Гендиректор «Балтики» рассказал, почему Саусь перешёл в «Спартак», а не в ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил, почему Владислав Саусь перешёл из стана калининградцев в «Спартак», а не в ЦСКА.

«Со стороны ЦСКА были контакты по поводу Влада, но чем-то конкретным это не закончилось», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.