Сергей Семак оценил разгромную победу «Зенита» над «Шанхай Порт»

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам товарищеского матча с китайским клубом «Шанхай Порт». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:0. Ранее команды встречались в очном матче в четверг, 22 января. Победу одержал «Зенит» (4:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    

— Сергей Богданович, с победой! По сравнению с первым матчем сегодня зенитовцы забили ещё больше. Повод ли это быть ещё более довольным командой?
— Побеждать всегда приятно, но сам результат не имеет определяющего значения. Забивать — хорошо, забивать много — тоже, но мы отталкиваемся от результатов этих сборов. Нет, слава богу, травмированных, хоть и есть небольшие повреждения. В целом хорошо, что все здоровы. Игроки получили определённое количество игровых минут. Соперник на сегодняшний день уступает нам, но они старались, играли активно, высоко.

То, что нужно — много работы, моментов для анализа и в переходных фазах, и в позиционных атаках. Материал для работы есть. Ребята хорошо поработали, позанимались. Первые сборы закончились — отдохнём и приступим к следующему этапу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Новости. Футбол
