Сергей Семак оценил разгромную победу «Зенита» над «Шанхай Порт»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам товарищеского матча с китайским клубом «Шанхай Порт». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:0. Ранее команды встречались в очном матче в четверг, 22 января. Победу одержал «Зенит» (4:1).

— Сергей Богданович, с победой! По сравнению с первым матчем сегодня зенитовцы забили ещё больше. Повод ли это быть ещё более довольным командой?

— Побеждать всегда приятно, но сам результат не имеет определяющего значения. Забивать — хорошо, забивать много — тоже, но мы отталкиваемся от результатов этих сборов. Нет, слава богу, травмированных, хоть и есть небольшие повреждения. В целом хорошо, что все здоровы. Игроки получили определённое количество игровых минут. Соперник на сегодняшний день уступает нам, но они старались, играли активно, высоко.

То, что нужно — много работы, моментов для анализа и в переходных фазах, и в позиционных атаках. Материал для работы есть. Ребята хорошо поработали, позанимались. Первые сборы закончились — отдохнём и приступим к следующему этапу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».