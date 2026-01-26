Скидки
Саусь: у меня отец и крёстный — болельщики «Спартака»

Саусь: у меня отец и крёстный — болельщики «Спартака»
Комментарии

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал, как члены семьи отреагировали на его переход в стан красно-белых из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— Какие отреагировали твои семья и близкие?
— Сказали, что это также хороший вариант. У меня отец и мой крёстный — болельщики «Спартака». И сначала не поверили, когда я обо всём рассказал, у них были такие смешанные чувства, что папа просто молчал в трубку.

Но потом, на следующий день, мы с ним созвонились, он сказал, что любой выбор поддержит, но считает, что нужно идти пробовать, — сказал Саусь в интервью клубному каналу «Спартака».

