«Ты сделал шаг вперёд чуть быстрее». Талалаев попрощался с перешедшим в «Спартак» Саусем

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев попрощался с перешедшим в московский «Спартак» полузащитником Владиславом Саусем, отметив, что футболист сделал шаг вперёд в своей карьере.

«Хочется сказать спасибо, что ты был движущей силой нашей команды, нашей семьи, нашего клуба всего. Полтора года, которые проработали, они запомнятся. Нам точно. Тебе тоже, думаю. С одной стороны, мы вроде бы для этого работаем — чтобы все росли, все поднимались, но хотелось делать это вместе. Ты сделал шаг вперёд чуть быстрее, но мы тебе здесь дадим торжественное обещание, что тебя догоним и постараемся перегнать. Желаем всего самого хорошего.

Знаю точно, что ты должен играть в сборной России и выглядеть на поле ещё достойнее, чем ты сейчас выглядишь. Поэтому [желаем] самого хорошего, от всего коллектива. Давай, удачи», — сказал Талалаев в видео, которое было опубликовано пресс-службой «Балтики».

