Саусь объяснил, почему выбрал в «Спартаке» 17-й номер

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал, почему принял решение выступать под номером 17 в столичной команде. 22-летний латераль перебрался в стан красно-белых из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— Ты взял 17-й номер. Почему?

— В детстве начал выступать сначала под 14-м, а потом у меня был 17-й номер, долгое время играл именно под ним. Не знаю, почему-то он мне запал в душу, очень нравится.

Потом, когда приходил в «Балтику», был вариант взять 17-й номер, я сразу же его взял. И сейчас, когда обсуждались детали, сказал, что хочу 17-й номер, повезло, что он оказался свободен, — сказал Саусь в интервью клубному каналу «Спартака».