Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Акрона» рассказал, что им интересовался ЦСКА

Защитник «Акрона» рассказал, что им интересовался ЦСКА
Комментарии

Защитник «Акрона» Марат Бокоев рассказал, что интерес к нему проявлял московский ПФК ЦСКА. Это было во времена, когда футболист защищал цвета «Велеса».

— «Казанку» в итоге расформировали, как когда‑то владикавказский «Спартак». Ты оказался в «Велесе», но там тобой периодически интересовались топ‑клубы. Верно?
— Да, был серьёзный интерес со стороны ЦСКА. На мои игры ездили скауты, представители клуба. Смотрели, смотрели, но в итоге купили Илью Агапова из «Нижнего Новгорода». Другие клубы, может быть, тоже интересовались, но я об этом ничего не знаю. Предметный интерес был именно из ЦСКА, — приводит слова Бокоева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Роберто Фернандес оценил главного тренера «Акрона» Заура Тедеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android