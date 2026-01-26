Защитник «Акрона» рассказал, что им интересовался ЦСКА

Защитник «Акрона» Марат Бокоев рассказал, что интерес к нему проявлял московский ПФК ЦСКА. Это было во времена, когда футболист защищал цвета «Велеса».

— «Казанку» в итоге расформировали, как когда‑то владикавказский «Спартак». Ты оказался в «Велесе», но там тобой периодически интересовались топ‑клубы. Верно?

— Да, был серьёзный интерес со стороны ЦСКА. На мои игры ездили скауты, представители клуба. Смотрели, смотрели, но в итоге купили Илью Агапова из «Нижнего Новгорода». Другие клубы, может быть, тоже интересовались, но я об этом ничего не знаю. Предметный интерес был именно из ЦСКА, — приводит слова Бокоева «Матч ТВ».