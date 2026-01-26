Спаллетти: Кенан Йылдыз — инопланетянин, поверьте мне

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил молодого лидера своей команды — турецкого вингера Кенана Йылдыза. Специалист назвал этого игрока инопланетянином.

«Кенан Йылдыз — не просто обычный игрок. Он инопланетянин. Поверьте мне, он инопланетянин!» — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Ранее СМИ связывали Йылдыза с рядом топ-клубов АПЛ. Интерес к игроку проявляли «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».