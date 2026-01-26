«Балтика» продлила контракт с Максимом Петровым, которым интересовался «Локомотив»

Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о продлении контракта с полузащитником Максимом Петровым. Ранее сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры о переходе хавбека. Новое соглашение между Петровым и «Балтикой» рассчитано до конца июня 2030 года.

«Футбольный клуб «Балтика» и Максим Петров договорились о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года. 25-летний футболист стал балтийцем 17 января 2025-го, а дебютировал за нашу команду 2 марта в домашней игре с «Шинником» в Первой лиге. С тех пор Максим провёл в бело-синем джерси 28 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Поздравляем Максима с правильным решением и желаем не сбавлять оборотов, а весной зажечь по полной!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

Ранее калининградцы продали защитника Владислава Сауся в «Спартак».