Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Кайсериспоре» подтвердили, что экс-игрок «Динамо» Макаров подписал контракт с клубом

В «Кайсериспоре» подтвердили, что экс-игрок «Динамо» Макаров подписал контракт с клубом
Комментарии

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович подтвердил, что состав его команды пополнил Денис Макаров из московского «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение Макарова с турецким клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Договор с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.

«Макаров подписал контракт с нашим клубом. Денис — хороший игрок, мы нуждаемся в таких», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Макаров выступал за «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»
«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android