В «Кайсериспоре» подтвердили, что экс-игрок «Динамо» Макаров подписал контракт с клубом

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович подтвердил, что состав его команды пополнил Денис Макаров из московского «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение Макарова с турецким клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Договор с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.

«Макаров подписал контракт с нашим клубом. Денис — хороший игрок, мы нуждаемся в таких», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Макаров выступал за «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.