Новичок «Спартака» Саусь раскрыл, на какой позиции его видят в клубе

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь поделился деталями переговоров относительно позиции на поле после перехода из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— Ты играл «десяткой», вингером, латералем. На какой позиции тебя видят в «Спартаке» при схеме с четырьмя защитниками?

— Да, сказали, что видят меня крайним защитником. Вот, я, в принципе, не против, ответил: «На какую позицию поставите, там и буду играть». Сказали, что рассматривают меня правым защитником.

Я не против. Мне удобно играть там, где я могу приносить пользу команде, — сказал Саусь в интервью клубному каналу «Спартака».