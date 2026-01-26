Саусь назвал единственного игрока «Спартака», с которым знаком лично

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь ответил, с кем из красно-белых знаком лично. Латераль перебрался в столичный клуб из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— С кем знаком из спартаковской команды?

— Знаком только с Сашей Довбней. Был полгода с ним в «Шиннике». А так, больше из ребят лично никого не знаю. Только когда-то там во время игр пересекались. Надеюсь, скоро присоединюсь к команде и уже поближе со всеми познакомлюсь, — сказал Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

Владислав Саусь выступал за «Шинник» на правах аренды из второй команды «Зенита» с января по июнь 2024 года. Голкипер Александр Довбня перебрался в «Спартак» из «Шинника» в июле 2024-го. Всего в активе вратаря один матч за красно-белых.