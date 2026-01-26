Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саусь назвал единственного игрока «Спартака», с которым знаком лично

Саусь назвал единственного игрока «Спартака», с которым знаком лично
Комментарии

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь ответил, с кем из красно-белых знаком лично. Латераль перебрался в столичный клуб из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— С кем знаком из спартаковской команды?
— Знаком только с Сашей Довбней. Был полгода с ним в «Шиннике». А так, больше из ребят лично никого не знаю. Только когда-то там во время игр пересекались. Надеюсь, скоро присоединюсь к команде и уже поближе со всеми познакомлюсь, — сказал Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

Владислав Саусь выступал за «Шинник» на правах аренды из второй команды «Зенита» с января по июнь 2024 года. Голкипер Александр Довбня перебрался в «Спартак» из «Шинника» в июле 2024-го. Всего в активе вратаря один матч за красно-белых.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о переходе Сауся, а «Зенит» берёт Джона Джона! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Спартак» объявил о переходе Сауся, а «Зенит» берёт Джона Джона! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android