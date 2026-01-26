«Работал грузчиком, ночевал в компьютерном клубе». Игрок «Акрона» — о старте карьеры

Защитник «Акрона» Марат Бокоев рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на старте карьеры. До тольяттинского клуба он выступал за «Велес» и «Казанку».

— Мы когда в Москву с другом поехали, взяли с собой какие-то деньги. Но они как-то чересчур быстро закончились, а есть что-то надо было. Появился вариант в одном из магазинов одежды работать грузчиками посменно. Выходил на смену рано утром, работал, а к вечеру успевал на тренировку или игру. Помню, постоянно не высыпался и от этого был дико злой.

— Сил хватало?

— Это сейчас могу сказать, что нормально всё хватало. А если вспомнить те времена, то я всё время был раздражённый и невыспавшийся.

— А жил где?

— По-разному. За смену платили две-три тысячи. И порой денег хватало только на то, чтобы переночевать в компьютерном клубе. Мы как делали: приходили, бронировали компьютер на всю ночь и засыпали прямо на клавиатуре в кресле. Часа четыре так лежал. Ещё разок мы нелегально жили у Кости Кертанова, который сейчас играет за «Челябинск», причём он об этом не знал, — приводит слова Бокоева «Матч ТВ».