Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Работал грузчиком, ночевал в компьютерном клубе». Игрок «Акрона» — о старте карьеры

«Работал грузчиком, ночевал в компьютерном клубе». Игрок «Акрона» — о старте карьеры
Комментарии

Защитник «Акрона» Марат Бокоев рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на старте карьеры. До тольяттинского клуба он выступал за «Велес» и «Казанку».

— Мы когда в Москву с другом поехали, взяли с собой какие-то деньги. Но они как-то чересчур быстро закончились, а есть что-то надо было. Появился вариант в одном из магазинов одежды работать грузчиками посменно. Выходил на смену рано утром, работал, а к вечеру успевал на тренировку или игру. Помню, постоянно не высыпался и от этого был дико злой.

— Сил хватало?
— Это сейчас могу сказать, что нормально всё хватало. А если вспомнить те времена, то я всё время был раздражённый и невыспавшийся.

— А жил где?
— По-разному. За смену платили две-три тысячи. И порой денег хватало только на то, чтобы переночевать в компьютерном клубе. Мы как делали: приходили, бронировали компьютер на всю ночь и засыпали прямо на клавиатуре в кресле. Часа четыре так лежал. Ещё разок мы нелегально жили у Кости Кертанова, который сейчас играет за «Челябинск», причём он об этом не знал, — приводит слова Бокоева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Защитник «Акрона» рассказал, что им интересовался ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android