Вратарь «Динамо» Махачкала Волк: Сафонов ближе к первому номеру в «ПСЖ», чем Шевалье

Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о положении российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Накануне Матвей возобновил тренировочный процесс после перелома руки.

«Во втором сезоне он долго ждал своего шанса, тренировался, стремился к тому, чтобы сыграть и показать свой максимум, что у него и получилось. Он проявил терпение, характер, и в тот момент, в который нужно было себя проявить, он сыграл выше крыши. Я предполагаю, что он ближе к первому номеру, чем Шевалье», — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024-го. В составе парижан Матвей взял несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.

