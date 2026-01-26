Скидки
Назван лучший вратарь первой части РПЛ по проценту отражённых ударов

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших голкиперов первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по проценту отражённых ударов.

Так, лидером 18 туров чемпионата России по проценту отражённых ударов стал вратарь «Балтики» Максим Бориско. Он провёл 18 матчей, в рамках которых отбил 88% ударов.

На втором месте идёт Денис Адамов из «Зенита» — 14 встреч и 84% отраженных ударов. Замыкает тройку лучших Игорь Акинфеев (ПФК ЦСКА) — 76% отраженных ударов за 14 матчей.

Стоит отметить, что в рейтинге учитывались лишь вратари, сыгравшие не менее 50% встреч своей команды в рамках РПЛ.

