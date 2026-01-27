Скидки
Агент Макарова раскрыл подробности трансфера футболиста из «Динамо» в «Кайсериспор»

Агент Макарова раскрыл подробности трансфера футболиста из «Динамо» в «Кайсериспор»
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Динамо» Дениса Макарова, раскрыл подробности трансфера футболиста в «Кайсериспор».

«Вариант с «Кайсериспором» быстро возник, и всё очень стремительно закрутилось, завертелось и произошло. Денис пообщался с тренером и увидел реальную заинтересованность в себе. Нам это импонировало. Были некоторые недопонимания с «Динамо», но в итоге, слава богу, всё сложилось. Дениса уже представили команде, он провёл первую тренировку с ней.

У клуба прекрасный стадион, хорошая база — есть всё для того, чтобы получать качественный тренировочный процесс, играть в футбол и развиваться. Теперь всё в руках Дениса — нужно работать, доказывать и показать весь свой потенциал», — рассказал Алексей Бабырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Новости. Футбол
