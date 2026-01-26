Скидки
«Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с клубом «Чэнду Жунчэн»

Комментарии

Сегодня, 26 января, состоится матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встретятся московское «Динамо» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 1
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
0:1 Жусса – 29'    

Стартовый состав «Динамо»: Расулов, Фернандес, Маричаль, Касерес, Исаев, Рубенс, Бителло, Миранчук, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин.

Во вторник, 20 января, «Чэнду Жунчэн» разгромно уступил в товарищеской игре московскому «Локомотиву» (0:4). «Динамо» в пятницу, 23 января, одержало победу над китайским «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.), главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Бело-голубых после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина возглавляет россиянин Ролан Гусев.

Комментарии
Новости. Футбол
