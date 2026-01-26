Скидки
Семак отреагировал на первое за год появление на поле Вячеслава Караваева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды Вячеславе Караваеве. 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года и год пробыл вне игры. Сегодня, 26 января, Караваев принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (6:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    

— На поле вышел Вячеслав Караваев. Можно ли считать его возвращение одним из важных итогов не только этого матча, но и сбора в целом? Человек год пропустил.
— Я думаю, для Славы — уж точно. После такого сложного периода принять участие в матче — это действительно очень хорошая и приятная новость для него и для нас, конечно. Будет набирать игровую форму, он почувствовал игровой ритм. За любого игрока, который столько пропустил после сложнейшей травмы мы, конечно, рады. Рады тому, что он вернулся в строй, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Новости. Футбол
