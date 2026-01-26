Семак отреагировал на первое за год появление на поле Вячеслава Караваева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды Вячеславе Караваеве. 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года и год пробыл вне игры. Сегодня, 26 января, Караваев принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (6:0).
— На поле вышел Вячеслав Караваев. Можно ли считать его возвращение одним из важных итогов не только этого матча, но и сбора в целом? Человек год пропустил.
— Я думаю, для Славы — уж точно. После такого сложного периода принять участие в матче — это действительно очень хорошая и приятная новость для него и для нас, конечно. Будет набирать игровую форму, он почувствовал игровой ритм. За любого игрока, который столько пропустил после сложнейшей травмы мы, конечно, рады. Рады тому, что он вернулся в строй, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 26 января 2026
