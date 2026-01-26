Саусь рассказал о разговоре с тренером «Спартака» Карседо перед трансфером в клуб

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал, о чём успел пообщаться с новым главным тренером красно-белых Хуаном Карседо перед своим переходом. О трансфере латераля из калининградской «Балтики» было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— Пообщался ли ты с Хуаном Карседо?

— Ну так, пару слов мы друг другу сказали. Он сказал, что очень хочет видеть меня в своей команде, — заявил Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

Хуан Карседо возглавил московский «Спартак» 5 января текущего года. Саусь стал первым новичком красно-белых при испанском специалисте. В первой части сезона командой руководили серб Деян Станкович и россиянин Вадим Романов.