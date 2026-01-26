Скидки
Главная Футбол Новости

«Форма ему к лицу». Сергей Семак — о Венделе

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике своей команды Венделе. Бразилец опоздал на семь дней на сборы команды, однако сегодня, 26 января, принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (6:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    

— Как оцените форму Вендела? Это его первый товарищеский матч на сборах.
— Форма идёт ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела.

— Если можно уточнить по Венделу. Тренироваться он будет с кем-то из тренеров или по индивидуальной программе?
— Конечно, с тренером. Те игроки, которым нужно тренироваться, будут отдыхать значительно меньше, у них будет всего один выходной день, а остальное время будут работать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Комментарии
Новости. Футбол
