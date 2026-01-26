«Форма ему к лицу». Сергей Семак — о Венделе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике своей команды Венделе. Бразилец опоздал на семь дней на сборы команды, однако сегодня, 26 января, принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (6:0).
— Как оцените форму Вендела? Это его первый товарищеский матч на сборах.
— Форма идёт ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела.
— Если можно уточнить по Венделу. Тренироваться он будет с кем-то из тренеров или по индивидуальной программе?
— Конечно, с тренером. Те игроки, которым нужно тренироваться, будут отдыхать значительно меньше, у них будет всего один выходной день, а остальное время будут работать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 26 января 2026
