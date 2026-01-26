Скидки
Саусь высказался о Талалаеве после своего трансфера из «Балтики» в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь поделился деталями разговора с главным тренером калининградской «Балтики» Андреем Талалаевым перед своим переходом в московский клуб, а также высказался о роли специалиста в успехах команды.

— Было чемпионство ФНЛ, и сейчас команда неплохо выступает. Это всё благодаря Талалаеву Андрею Викторовичу, который пришёл в команду и, наверное, дал мне очень многое. Я ему очень благодарен за то, что сейчас могу оказаться в таком клубе, как московский «Спартак».

— Общался ли ты с ним по поводу своего перехода?
— С ним не общался, но он прекрасно это понимал и всё читал. Думаю, может, и с ним какие-то люди разговаривали. Вчера вот прошло прощание, и он так даже чуть растрогался, но также пожелал удачи и сказал, что я сделал правильный выбор, — поделился Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

