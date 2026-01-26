«Динамо» Москва — «Чэнду Жунчэн»: Матеус Жусса открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречаются московское «Динамо» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче – 1:0 в пользу «Чэнду Жунчэн».

Счёт в игре открыл футболист «Чэнду Жунчэн» Матеус Жусса на 29-й минуте.

Во вторник, 20 января, «Чэнду Жунчэн» разгромно уступил в товарищеской игре московскому «Локомотиву» (0:4). «Динамо» в пятницу, 23 января, одержало победу над китайским «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.), главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Бело-голубых после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина возглавляет россиянин Ролан Гусев.