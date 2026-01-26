Быстров: будь у меня € 400 млн, купил бы «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» мне не нравятся

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, какой клуб Мир РПЛ он бы купил. Ранее появилась информация, что известный испанский защитник Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной группой Five Eleven Capital достиг соглашения о покупке «Севильи» за € 400 млн.

«Если бы у меня было € 400 млн, как у Рамоса, я бы выкупил «Краснодар». Мне нравится их академия, нравится, как там работают, мне нравится их путь, развитие.

А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них. Мне не нравится «Спартак». Как там играют в лотерею с тренерами каждый год», — приводит слова Быстрова Legalbet.