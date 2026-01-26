«Ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь». Радимов продолжил критиковать Лещука

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука за слова голкипера о желании иметь пассивный доход и открыть своё дело после окончания игровой карьеры.

«Честное слово, уже очень хотелось закрыть тему Лещука и закопать топор войны, но как же он сам напрашивается на комментарий!

Вот человек в интервью говорит, что хочет после окончания карьеры иметь пассивный доход. А мне интересно, а что поменяется? Игорь, у тебя ведь и сейчас есть пассивный доход, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь! А ещё говорит, что важно иметь желание заниматься любимым делом. Ну, видимо столько лет человеку нравится находиться в роли запасного, раз никуда не уходит», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее Радимов жёстко высказался в адрес Лещука за его комментарии о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».