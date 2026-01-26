Игрок московского «Динамо» Антон Миранчук отметил положительные стороны 30-летия

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Антон Миранчук поделился мнением о преимуществах 30-летия.

«Мимо 30‑летия не пройдёшь. Не сразу начинаешь эту тридцатку чувствовать, но к этому возрасту есть какая‑то осознанность, опыт за плечами. Опять же, как правильно себя вести на сборах, какую нагрузку получить. И понимание жизненных ситуаций, ценность семьи рядом. Прекрасный возраст, мне кажется. Сейчас есть некий баланс: ты ещё вроде и не совсем взрослый, чтобы думать о завершении карьеры, но и не молодой. Это суперклассный возраст.

Если говорить о перспективах, то тяжело в себе открыть уже что‑то новое. Скорее уже от тренера зависит, как использовать определённого игрока, в частности меня, на поле, и какие качества раскрывать», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».