«Он запаниковал». Руни — о действиях Артеты в матче «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал поведение тренера «Арсенала» Микеля Артеты в матче 23-го тура АПЛ с манкунианцами, который завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Я считаю Артету блестящим тренером, и я его много хвалил, но думаю, что он запаниковал после того, как «Манчестер Юнайтед» повёл 2:1, и решил сделать сразу четыре замены. Думаю, он запаниковал и поспешил с этими изменениями, вместо того чтобы дать «Арсеналу» возможность вернуться в игру с теми футболистами, которые были на поле, и это не принесло результатов.

Чем ближе к концу сезона, тем сложнее будет задача, настоящая задача. На мой взгляд, «Арсенал» по-прежнему является фаворитом в борьбе за победу в лиге, но я не думаю, что им будет легко», — приводит слова Руни ESPN.