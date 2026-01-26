Скидки
«Он запаниковал». Руни — о действиях Артеты в матче «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Он запаниковал». Руни — о действиях Артеты в матче «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал поведение тренера «Арсенала» Микеля Артеты в матче 23-го тура АПЛ с манкунианцами, который завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Я считаю Артету блестящим тренером, и я его много хвалил, но думаю, что он запаниковал после того, как «Манчестер Юнайтед» повёл 2:1, и решил сделать сразу четыре замены. Думаю, он запаниковал и поспешил с этими изменениями, вместо того чтобы дать «Арсеналу» возможность вернуться в игру с теми футболистами, которые были на поле, и это не принесло результатов.

Чем ближе к концу сезона, тем сложнее будет задача, настоящая задача. На мой взгляд, «Арсенал» по-прежнему является фаворитом в борьбе за победу в лиге, но я не думаю, что им будет легко», — приводит слова Руни ESPN.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
