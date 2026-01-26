Скидки
Главная Футбол Новости

Экс‑футболист «Спартака» Аяз Гулиев подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев перешёл в тульский «Арсенал», сообщает пресс‑служба команды из Первой лиги.

Срок соглашения с 29-летним игроком не разглашается. Ранее футболист уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022.

Полузащитник провёл 106 матчей в РПЛ (24 из которых – за «Арсенал») и 41 встречу в Первой лиге. Также футболист выступал за «Анжи», «Ростов» и «Химки». Последним местом работы Гулиева был азербайджанский «Сабах». По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

«Арсенал» набрал 28 очков после 21 тура и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Лиги Pari.

