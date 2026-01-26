Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Милана» и сборной Бразилии намерен приобрести клуб Чемпионшипа — BBC

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато входит в консорциум, который заинтересован в приобретении клуба второй лиги Англии «Колчестер Юнайтед». Команда из Чемпионшипа подтвердила, что 36-летний футболист посетил субботний домашний матч в компании нынешнего владельца Робби Коулинга. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, сделка возможна, однако официальных заявлений в ближайшее время не ожидается. Ранее переговоры с американской компанией Lightwell Sports Group о покупке клуба завершились неудачей в июне прошлого года.

Алешандре Пато провёл 27 матчей за сборную Бразилии, в которых забил 10 голов. Он также представлял свою страну на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где бразильская команда взяла серебряную медаль после поражения от Мексики в финале на стадионе «Уэмбли». В 2016 году он вернулся в Лондон на правах аренды в «Челси», но провёл за «синих» всего две встречи.

В 2023 году Пато подписал контракт с «Сан-Паулу», однако завершил игровую карьеру в начале прошлого года.

