Дэвид Бекхэм обменялся колкостями с сыном после победы «МЮ» над «Арсеналом» в матче АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм обменялся колкостями со своим сыном Ромео, который является болельщиком «Арсенала», после матча 23-го тура английской Премьер-лиги между командами. Победу в игре одержали футболисты «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

Дэвид Бекхэм поделился в социальных сетях фотографией времён своего выступления за «Манчестер Юнайтед» и написал: «Ты в порядке, Ромео?»

23-летний Ромео Бекхэм быстро ответил скриншотом турнирной таблицы Премьер-лиги и комментарием: «Не стоит слишком расслабляться. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку».

Фото: скриншот страниц Дэвида и Ромео Бекхэмов в соцсетях

После 23 встреч чемпионата Англии «Арсенал» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Юнайтед» заработал 38 очков и располагается на четвёртой строчке.

