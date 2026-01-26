Дэвид Бекхэм обменялся колкостями с сыном после победы «МЮ» над «Арсеналом» в матче АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм обменялся колкостями со своим сыном Ромео, который является болельщиком «Арсенала», после матча 23-го тура английской Премьер-лиги между командами. Победу в игре одержали футболисты «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.
Дэвид Бекхэм поделился в социальных сетях фотографией времён своего выступления за «Манчестер Юнайтед» и написал: «Ты в порядке, Ромео?»
23-летний Ромео Бекхэм быстро ответил скриншотом турнирной таблицы Премьер-лиги и комментарием: «Не стоит слишком расслабляться. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку».
Фото: скриншот страниц Дэвида и Ромео Бекхэмов в соцсетях
После 23 встреч чемпионата Англии «Арсенал» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Юнайтед» заработал 38 очков и располагается на четвёртой строчке.
- 26 января 2026
