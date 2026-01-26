Скидки
«Динамо» Москва — «Чэнду Жунчэн»: Касерес сравнял счёт на 39-й минуте

«Динамо» Москва — «Чэнду Жунчэн»: Касерес сравнял счёт на 39-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречаются московское «Динамо» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче – 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
0:1 Жусса – 29'     1:1 Касерес – 39'    

Защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес сравнял счёт на 39-й минуте. Ранее счёт в игре открыл футболист «Чэнду Жунчэн» Матеус Жусса на 29-й минуте.

Во вторник, 20 января, «Чэнду Жунчэн» разгромно уступил в товарищеской игре московскому «Локомотиву» (0:4). «Динамо» в пятницу, 23 января, одержало победу над китайским «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.), главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Бело-голубых после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина возглавляет россиянин Ролан Гусев.

