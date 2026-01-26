Скидки
Экс-тренер Сауся: предложение от «Спартака» Владислав заработал своим трудом

Экс-тренер Сауся: предложение от «Спартака» Владислав заработал своим трудом
Тренер Иван Бережной, ранее работавший с полузащитником Владиславом Саусем в «Мастер-Сатурне», отреагировал на переход игрока в московский «Спартак».

«Если человек целенаправленный, он идёт к своей цели и ставит какие-то задачи. Почему бы Саусю не заслужить приглашение в «Спартак»? Когда он уходил от нас в «Зенит», делал шаг вперёд. Он шёл на повышение. Когда Владислав засиделся в «Зените-2», я предложил ему искать новые вызовы. Так и получилось — он принял решение пойти в «Балтику», где сделал новый шаг. Сейчас он в «Спартаке». Это новый вызов, больше ответственности. Клуб с именем. Почему нет? Саусь своим трудом заработал это предложение», — сказал Бережной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

