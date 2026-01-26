«Челси» подписал контракт с 17-летним защитником «Шеффилд Уэнсдей»

Футбольный клуб «Челси» объявил о заключении соглашения с левым защитником клуба «Шеффилд Уэнсдей» Йисой Алао. 17-летний футболист согласился на подписание контракта с «синими» до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алао прошёл через академию клуба «Шеффилд Уэнсдей» и дебютировал за основную команду «сов» в августе прошлого года. С тех пор он провёл ещё четыре матча, включая выход в стартовом составе в недавней встрече Кубка Англии с «Брентфордом» и в матче Чемпионшипа с «Портсмутом».

Сумма сделки составила около £ 500 тыс. (€ 575 тыс.). Однако, если будут выполнены все условия, сумма сделки может превысить £ 1 млн (€ 1,15 млн).

После 23 туров лондонский клуб располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 37 очками. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 13 очков.