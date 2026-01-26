Владислав Саусь рассказал, как мог оказаться в структуре «Спартака» в 12 лет

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал, как мог оказаться в структуре красно-белых в возрасте 12 лет.

«Начинал заниматься вольной борьбой с семи лет. В восемь лет начал совмещать вольную борьбу и футбол, но понимал, что к футболу меня тянет больше. Был период, когда я приезжал на просмотр в «Спартак», мне было лет 12. Первый просмотр прошёл за две недели, сказали, что надо ехать на второй. Но так получилось, что я заболел и не смог приехать на второй просмотр, поэтому оказался в академии «Сатурна» из Подмосковья. Провёл там три года, после чего поступило предложение от молодёжки «Зенита», — сказал Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».