В «Баварии» подтвердили информацию о ведении работы над продлением контракта с Кейном

Мюнхенская «Бавария» официально начала переговоры о продлении контракта с нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

По данным источника, стороны обсуждают подписание нового трудового договора, срок действия которого будет рассчитан до 2028 или 2029 года. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль подтвердил эту информацию.

«Мы ведём переговоры с Гарри», — приводит слова Эберля журналист.

Отмечается, что сам игрок также хочет остаться в своей нынешней команде. Контракт Кейна с «Баварией» рассчитан до 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость англичанина составляет € 65 млн. Гарри Кейн перешёл в «Баварию» в 2023 году. За это время он провёл за клуб 126 матчей, забил 119 голов и отдал 30 результативных передач.