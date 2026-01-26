Скидки
Владислав Саусь назвал любимый клуб и футболистов, на игру которых равняется

Комментарии

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь назвал свой любимый клуб и перечислил футболистов, с которых берёт пример.

«Слежу за «Барселоной», на данный момент это мой любимый клуб. Когда играл крайним нападающим, то нравились Неймар, Месси, Азар. Старался равняться на них, но сейчас, когда поменял своё амплуа, то начал смотреть футбол под другим углом. Сейчас слежу за Хакими, Канселу, Трентом Александер-Арнольдом. Вот игроки, которым симпатизирую на моей позиции, ну и стараюсь что-то применять», — поделился Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

Сегодня, 26 января, московский «Спартак» официально объявил о переходе Сауся, который будет выступать за красно-белых под 17-м номером.

