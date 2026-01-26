Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Сити» Оскар Бобб переходит в «Фулхэм» — Sky Sports

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Оскар Бобб близок к переходу в «Фулхэм». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, «дачники» уже согласовали условия сотрудничества с футболистом, теперь же для завершения сделки необходим диалог между клубами. Лондонцы видят в игроке замену Адама Траоре, который, вероятно, продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уверен, что Бобб хочет покинуть клуб.

В 15 матчах текущего клубного сезона Оскар Бобб отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость нападающего составляет € 25 млн.

