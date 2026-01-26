Айюб Буадди из «Лилля» — третий по количеству матчей среди игроков 2007 года в топ-5 лигах

Полузащитник «Лилля» Айюб Буадди занимает третье место по количеству матчей среди игроков, родившихся в 2007 году и позже, в пяти ведущих европейских лигах. На его счету 50 матчей. Лидирует в этом списке Ламин Ямаль из «Барселоны», у которого 90 матчей. Второе место занимает его одноклубник Пау Кубарси с 71 матчем.

Ранее поступала информация об интересе лондонского «Арсенала» к Буадди. Полузащитник привлёк внимание английского клуба и стал трансферной целью «канониров». В клубе ведётся активная работа над потенциальным подписанием 18-летнего футболиста. Руководство «Лилля» не спешит расставаться с восходящей звездой. В декабре прошлого года Буадди продлил своё соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2029 года.