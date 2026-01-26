Махачкалинское «Динамо» разгромило «Вардар» в товарищеском матче
Поделиться
Завершён контрольный матч, в котором играли махачкалинское «Динамо» и «Вардар» из Северной Македонии. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали бело-голубые. Встреча состоялась в турецком Белеке.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
3 : 0
Вардар
Скопье, Северная Македония
1:0 Аларкон – 19' 2:0 Агаларов – 34' 3:0 Джапо – 81'
Андрес Аларкон на 19-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел динамовцев вперёд. Гамид Агаларов на 34-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды, а на 81-й минуте взятием ворот отличился Ян Джапо.
На данный момент махачкалинское «Динамо» с 15 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Вардар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Северной Македонии.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
19:04
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:53
-
16:43
-
16:39
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:11
-
16:09
-
15:59
-
15:49
-
15:47