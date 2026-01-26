Махачкалинское «Динамо» разгромило «Вардар» в товарищеском матче

Завершён контрольный матч, в котором играли махачкалинское «Динамо» и «Вардар» из Северной Македонии. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали бело-голубые. Встреча состоялась в турецком Белеке.

Андрес Аларкон на 19-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел динамовцев вперёд. Гамид Агаларов на 34-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды, а на 81-й минуте взятием ворот отличился Ян Джапо.

На данный момент махачкалинское «Динамо» с 15 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Вардар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Северной Македонии.