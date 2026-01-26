Саусь высказал своё отношение к давлению, которое оказывается на игроков в «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь высказал своё отношение к критике и давлению, которое оказывается на футболистов красно-белой команды.

«Отношусь спокойно, готов к этому. Понимаю, что будет нелегко, но это неотделимая часть профессии. Буду стараться радовать болельщиков, чтобы у них не было негативных эмоций», — поделился Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

Сегодня, 26 января, московский «Спартак» официально объявил о переходе Сауся, который будет выступать за красно-белых под 17-м номером.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.